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КПБПнг(А)-HF 0,66 10x1,5 ГОСТ 435 196,35р СегментЭнерго ГОСТ...

Предложение № 451559

КПБПнг(А)-HF 0,66 10x1,5 ГОСТ 435 196,35р СегментЭнерго ГОСТ 2016
КПБПнг(А)-HF 0,66 10x2,5 ГОСТ 1082м 247,80р СегментЭнерго ГОСТ 2016
КПБПнг(А)-HF 0,66 4x4 ГОСТ 1532м 173,25р СегментЭнерго ГОСТ 2016
КПБПнг(А)-HF 0,66 7x1,5 ГОСТ 364м 113,40р СегментЭнерго ГОСТ 2016
КПБПнг(А)-HF 0,66 7x2,5 ГОСТ 434м 181,65р СегментЭнерго ГОСТ 2016
КПКЭВнг(A)-FRLS 1x2x0,75 ГОСТ 400м 23,60р СПКБТехно 2015

Контактная информация:

Имя: Алтынникова Мария Александровна
Компания: ООО Комапния Клайв
E-mail: 
ICQ: 663332083
телефон: 79660807577


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