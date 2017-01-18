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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451561
Оптоволоконный кабель, США, компания OFS. Растаможен лето 2016, имеется сертификат. Местонахождение МО. Кабель нигде не используется. Хранится в бухтах.
Количество 87 км, три вида (диаметр)
288 магистральный, огнестойкий 43 км
096 в помещении -13 км
144 в помещении -31 км.
Контактная информация:Имя: Сергеев Сергей Иванович