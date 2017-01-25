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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451568
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод V 180-2L
Категория: провода обмоточные эмалированные с медной жилой
Провод круглый медный эмалированный с полиуретановой изоляцией с толщиной изоляции по типу 2, облуживающийся, класс 180
Провод V 180-2L предназначен для электро- и радиотехнических изделий. Температурный индекс ТИ-180. Минимальная температура окружающей среды минус 60°С, изоляция проводов стойка к продавливанию при температуре 230°С, стойка к воздействию теплового удара 200°С. Провод обслуживается при температуре 390°С.
Провод V 180-2L диаметром от 0.050 мм. до 1.000 мм
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна