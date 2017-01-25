Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод V 180-2L\r\nКатегория: провода...

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Кабель и провод: предложение

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод V 180-2L\r

Категория: провода...

Предложение № 451570

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод V 180-2LrnКатегория: провода обмоточные эмалированные с медной жилой rnПровод круглый медный эмалированный с полиуретановой изоляцией с толщиной изоляции по типу 2, облуживающийся, класс 180rnПровод V 180-2L предназначен для электро- и радиотехнических изделий. Температурный индекс ТИ-180. Минимальная температура окружающей среды минус 60°С, изоляция проводов стойка к продавливанию при температуре 230°С, стойка к воздействию теплового удара 200°С. Провод обслуживается при температуре 390°С.rnПровод V 180-2L диаметром от 0.050 мм. до 1.000 ммrnКомпания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам. rnБесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.rnОсуществляем поставки на всей территории России!rnПодробная информация по телефону!



Контактная информация:

Имя: Ольга ВладимировнаКомпания: ООО КМА ЭлектромашE-mail:телефон: 9524363501