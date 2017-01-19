|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451572
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод W 200-L
Категория: провода обмоточные эмалированные с медной жилой
Провод медный круглый с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180.
Провод W 200-L предназначен для механизированной намотки изделий. Температурный индекс ТИ-180 °С. Устойчив к воздействию хладагентов, растворителей, термических и механических нагрузок. Изоляция провода стойка к продавливанию при температуре 300°С, к воздействию теплового удара при температуре 200°С. Минимальная температура окружающей среды минус 60°С.
Провод W 200-L диаметром от 0.032 мм. до 3.750 мм
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна