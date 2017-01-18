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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451573
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭБД
Категория: провода обмоточные с эмалеволокнистой изоляцией
Провод обмоточный круглый с эмалевой изоляцией и двухслойной обмоткой из хлопчатобумажных нитей
Провод ПЭБД предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.
Нагревостойкость проводов – 105ºС, минимальная температура эксплуатации минус 60ºС.
Температурный индекс, ºС 105
Провод ПЭБД диаметром от 0.400 мм. до 2.120 мм.
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна