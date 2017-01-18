Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭБО\r\nпровода обмоточные с...

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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451574
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭБОrnпровода обмоточные с эмалеволокнистой изоляцией rnПровод обмоточный круглый с эмалевой изоляцией и однослойной обмоткой из хлопчатобумажных нитейrnНазначение провода:rnПровод ПЭБО предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.rnНагревостойкость проводов – 105ºС, минимальная температура эксплуатации минус 60ºС.rnТехнические характеристики:rnТемпературный индекс, ºС 105 rnПровод ПЭБО диаметром от 0.400 мм. до 2.120 мм.rnКомпания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам. rnБесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.rnОсуществляем поставки на всей территории России!rnПодробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна