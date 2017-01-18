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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
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Шуткин Дмитрий Валерьевич
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
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Шуткин Дмитрий Валерьевич
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Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭБО\r\nпровода обмоточные с...

Предложение № 451574

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭБОrnпровода обмоточные с эмалеволокнистой изоляцией rnПровод обмоточный круглый с эмалевой изоляцией и однослойной обмоткой из хлопчатобумажных нитейrnНазначение провода:rnПровод ПЭБО предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.rnНагревостойкость проводов – 105ºС, минимальная температура эксплуатации минус 60ºС.rnТехнические характеристики:rnТемпературный индекс, ºС 105 rnПровод ПЭБО диаметром от 0.400 мм. до 2.120 мм.rnКомпания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам. rnБесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.rnОсуществляем поставки на всей территории России!rnПодробная информация по телефону!

Контактная информация:

Имя: Ольга Владимировна
E-mail: 
телефон: 9524363501


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