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ООО "АБК "АМПЕР"
ВВГнг-хл, ВВГэнг-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-LS в наличии все сечения в большом колличестве в Екатеринбурге ГОСТ
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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
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Энерготехнологии,ООО
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Завьялов Евгений Викторович
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Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭКТ провода из сплавов...

Предложение № 451578

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭКТ
провода из сплавов сопротивления
Провода из сплавов сопротивления круглые, эмалированные высокопрочной эмалью. Константановые твердые.
Провод ПЭКТ предназначен для применения в электрических аппаратах и приборах. В новых разработках не применяются. Температурный индекс ТИ-105. Минимальная температура окружающей среды минус 60 &#186;С. Изоляция проводов стойка к воздействию теплового удара при температуре 125&#186;С.
Провод ПЭКТ диаметром от 0.080 мм. до 0.180 мм
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!

Контактная информация:

Имя: Ольга Владимировна
Компания: ООО КМА Электромаш
E-mail: 
телефон: 9524363501


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