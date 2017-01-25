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Кабель и провод: предложение

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭКТ провода из сплавов...

Предложение № 451578

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭКТ

провода из сплавов сопротивления

Провода из сплавов сопротивления круглые, эмалированные высокопрочной эмалью. Константановые твердые.

Провод ПЭКТ предназначен для применения в электрических аппаратах и приборах. В новых разработках не применяются. Температурный индекс ТИ-105. Минимальная температура окружающей среды минус 60 ºС. Изоляция проводов стойка к воздействию теплового удара при температуре 125ºС.

Провод ПЭКТ диаметром от 0.080 мм. до 0.180 мм

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.

Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.

Осуществляем поставки на всей территории России!

Подробная информация по телефону!



Контактная информация:

Имя: Ольга ВладимировнаКомпания: ООО КМА ЭлектромашE-mail:телефон: 9524363501