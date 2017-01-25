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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451578
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭКТ
провода из сплавов сопротивления
Провода из сплавов сопротивления круглые, эмалированные высокопрочной эмалью. Константановые твердые.
Провод ПЭКТ предназначен для применения в электрических аппаратах и приборах. В новых разработках не применяются. Температурный индекс ТИ-105. Минимальная температура окружающей среды минус 60 ºС. Изоляция проводов стойка к воздействию теплового удара при температуре 125ºС.
Провод ПЭКТ диаметром от 0.080 мм. до 0.180 мм
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна