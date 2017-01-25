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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451580
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭТД-200-2
провода обмоточные эмалированные с медной жилой
Провод медный круглый с эмалевой двухслойной изоляцией.
Провод ПЭТД-200-2 предназначен для механизированной намотки машин, приборов и аппаратов. Температурный индекс ТИ-200. Минимальная температура окружающей среды, допускаемая при эксплуатации проводов – 60ºС. Изоляция провода ПЭТД-200-2 стойка к продавливанию при температуре – 320ºС, к воздействию теплового удара при температуре 220ºС.
Провод ПЭТД-Х-180 диаметром от 0.200 мм. до 3.750 мм
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна