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Кабель и провод: предложение

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭТД-200-2 провода обмоточные...

Предложение № 451580

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭТД-200-2

провода обмоточные эмалированные с медной жилой

Провод медный круглый с эмалевой двухслойной изоляцией.

Провод ПЭТД-200-2 предназначен для механизированной намотки машин, приборов и аппаратов. Температурный индекс ТИ-200. Минимальная температура окружающей среды, допускаемая при эксплуатации проводов – 60ºС. Изоляция провода ПЭТД-200-2 стойка к продавливанию при температуре – 320ºС, к воздействию теплового удара при температуре 220ºС.

Провод ПЭТД-Х-180 диаметром от 0.200 мм. до 3.750 мм

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.

Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.

Осуществляем поставки на всей территории России!

Подробная информация по телефону!



Контактная информация:

Имя: Ольга ВладимировнаКомпания: ООО КМА ЭлектромашE-mail:телефон: 9524363501