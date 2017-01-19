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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451581
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭТКД
Категория: провода обмоточные эмалированные с медной жилой
Провод медный круглый с эмалевой нагревостойкий изоляцией с дополнительным клеящим слоем.
Провод ПЭТКД предназначен для изготовления бескаркасных катушек отклоняющих систем телевизоров и для намотки других изделий, при изготовлении которых используется способность провода склеиваться под воздействием тепла. Температурный индекс провода ТИ-130. Мин. температура окружающей среды, допускаемая при эксплуатации провода - 60ºС. Изоляция провода стойка к продавливанию при тем-ре 220 ºС (провода с номинальным диаметром проволоки от 0,200 до 0,315 мм), 250 ºС (провода с номин. диаметром проволоки 0,335 мм), 265 ºС (провода с номин. диаметром проволоки от 0,355 до 0,450мм). Изоляция провода стойка к воздействию теплового удара при тем. (200+5)ºС. Дополнит. термопластичный клеящий слой обеспечивает прочность склеивания витков после запечки провода при темп. 180-190ºС.
Провод ПЭТКД диаметром от 0.200 мм. до 0.450 мм.
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна