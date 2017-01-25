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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451582
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭШО
Провода обмоточные с эмалеволокнистой изоляцией
Провод обмоточный круглый с эмалевой изоляцией и однослойной обмоткой из шелковых нитей
Провод ПЭШО предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.
Нагревостойкость проводов – 105ºС, минимальная температура эксплуатации минус 60ºС.
Провод ПЭШО диаметром от 0.063 мм. до 1.500 мм.
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна