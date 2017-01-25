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Кабель и провод: предложение

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭШО Провода обмоточные с...

Предложение № 451582

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭШО

Провода обмоточные с эмалеволокнистой изоляцией

Провод обмоточный круглый с эмалевой изоляцией и однослойной обмоткой из шелковых нитей

Провод ПЭШО предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.

Нагревостойкость проводов – 105ºС, минимальная температура эксплуатации минус 60ºС.

Провод ПЭШО диаметром от 0.063 мм. до 1.500 мм.

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.

Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.

Осуществляем поставки на всей территории России!

Подробная информация по телефону!



Контактная информация:

Имя: Ольга ВладимировнаКомпания: ООО КМА ЭлектромашE-mail:телефон: 9524363501