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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451583
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует ПСД провода обмоточные со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией
Код ОКП: 35 9212 0100, 35 9222 1000
Нормативная документация: ТУ 16.К71-294-2000
Провод медный с изоляцией из стеклянных нитей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком.
Назначение провода:
Провод ПСД предназначен для применения в электрических аппаратах и приборах.
Технические характеристики:
Температурный индекс, ºС 155
провод ПСД круглый (диаметром от 0.85 мм до 5.00 мм) и прямоугольный (диаметром "а" от 0.90 мм до 5.00 мм, "в" от 2.12 мм до 12.50 мм (в пределах до 40 ММ2)
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна