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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451584
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭВТЛ-1
Провода медные с эмалевой изоляцией на основе полиуретанов высокопрочные теплостойкие лудящиеся.
Назначение провода:
Провод ПЭВТЛ-1 применяется в электрических машинах, аппаратах и приборах, при изготовлении которых используется способность провода обслуживаться без предварительного удаления изоляции. Температурный индекс ТИ-120. Минимальная температура окружающей среды, допускаемая при эксплуатации проводов минус 60 ºС.
Провод ПЭВТЛ-1 диаметром от 0.032 мм. до 1.000 мм.
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна