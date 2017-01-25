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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451585
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует ПЭШОКТ провода обмоточные с эмалеволокнистой изоляцией rnПровод константановый твердый круглый с эмалевой изоляцией и однослойной обмоткой из шелковых нитейrnНазначение провода:rnПровод ПЭШОКТ предназначен для обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.rnНагревостойкость проводов – 105ºС, минимальная температура эксплуатации минус 60ºС.rnТемпературный индекс, ºС 105 rnпровод ПЭШОКТ диаметром от 0.080 мм. до 0.150 мм.rnКомпания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам. rnБесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.rnОсуществляем поставки на всей территории России!rnПодробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна