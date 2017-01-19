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Кабель и провод: предложение

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭЭИДХ1-200-МЭК Категория:...

Предложение № 451586

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭЭИДХ1-200-МЭК

Категория: провода обмоточные эмалированные с медной жилой

Повод медный круглый эмалированный, хладоностойкий, с двухслойной изоляцией на основе полиэфиров или полиэфиримидов с покрытием полиамидимидом, с температурным индексом 200

Провод ПЭЭИДХ1-200-МЭК предназначен для механизированной намотки, стойкий к среде хладонов R-12, R-22, R-134A. Температурный индекс ТИ-200. Минимальная температура окружающей среды, допускаемая при эксплуатации проводов – 60 ºС. Изоляция провода стойка к продавливанию при температуре– 320ºС, к воздействию теплового удара при температуре 220ºС., органических растворителей и холодильных агентов.

Провод ПЭЭИДХ1-200-МЭК диаметром от 0.200 мм. до 3.750 мм

Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.

Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.

Осуществляем поставки на всей территории России!

Подробная информация по телефону!



Контактная информация:

Имя: Ольга ВладимировнаКомпания: ООО КМА ЭлектромашE-mail:телефон: 9524363501