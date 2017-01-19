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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451586
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует провод ПЭЭИДХ1-200-МЭК
Категория: провода обмоточные эмалированные с медной жилой
Повод медный круглый эмалированный, хладоностойкий, с двухслойной изоляцией на основе полиэфиров или полиэфиримидов с покрытием полиамидимидом, с температурным индексом 200
Провод ПЭЭИДХ1-200-МЭК предназначен для механизированной намотки, стойкий к среде хладонов R-12, R-22, R-134A. Температурный индекс ТИ-200. Минимальная температура окружающей среды, допускаемая при эксплуатации проводов – 60 ºС. Изоляция провода стойка к продавливанию при температуре– 320ºС, к воздействию теплового удара при температуре 220ºС., органических растворителей и холодильных агентов.
Провод ПЭЭИДХ1-200-МЭК диаметром от 0.200 мм. до 3.750 мм
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Контактная информация:Имя: Ольга Владимировна