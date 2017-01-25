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Кабель и провод: предложение

У Вас есть цех, гараж, склад, любая территория и надоело менять лампы и...

Предложение № 451588

У Вас есть цех, гараж, склад, любая территория и надоело менять лампы и ремонтировать светильники? Промышленный светодиодный светильник НПО "АЭК" 50 Вт, 6500 Лм всего за 3550 р. вместо 4950 р. только до 01.02.2017г. Osram, алюминий, поликарбонат, гарантия 5 лет – надежный светильник. Работает 10 лет, не требует обслуживания. Монтируется быстро и легко.

Работаем с 2010 года, честно, открыто, соблюдаем сроки поставки, доставка по России.

Прямо сейчас звоните и получайте консультацию специалистов.

Отличная новость! Всего 3550 р. вместо 4950 р. за светодиодный промышленный светильник НПО «АЭК» мощностью 50 Вт. Поток 6500 Лм, светодиоды Osram, гарантия 5 лет, алюминий, поликарбонат. Работает 10 лет. Надежный и прочный светильник для склада, цеха, гаража, парковки, освещения территории. Простой монтаж.

НПО «АЭК» развивается с 2010 года, честно, открыто, соблюдаем сроки, работаем по России. 10000 клиентов, сотни отзывов.

Акция до 01.02.2017г. Звоните прямо сейчас по телефону +78007758341.



Контактная информация:

Имя: ООО НПО "Ассоциация Энергосберегающих Компаний"Компания: ООО НПО "Ассоциация Энергосберегающих Компаний"E-mail:www:телефон: 8 (800) 7758341