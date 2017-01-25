ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
ВБШвнг(А)-LS 1x35, ВБШвнг(A)-LS 2x35, ВББШВнг(А)-LS 1х16, ВББШВнг(А) 1х25, ВББШВнг(А)-LS 2х25, ВББШВнг(А)-LS-1 1х70
Шуткин Дмитрий Валерьевич
ВВГнг-хл, ВВГэнг-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-LS в наличии все сечения в большом колличестве в Екатеринбурге ГОСТ
Шуткин Дмитрий Валерьевич
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
ВВГЭнг(A)-LS 4х150 -1кВ ВВГЭнг(А)-LS 4х120 -1 ВВГЭнг(A)-LS 4х95 - 1кВ ВВГЭнг(А)-LS 4х70 -1 ВВГЭнг(А)-LS 4х50 -1
Шуткин Дмитрий Валерьевич
Разместить здесь

У Вас есть цех, гараж, склад, любая территория и надоело менять лампы и...

Предложение № 451588

У Вас есть цех, гараж, склад, любая территория и надоело менять лампы и ремонтировать светильники? Промышленный светодиодный светильник НПО &quot;АЭК&quot; 50 Вт, 6500 Лм всего за 3550 р. вместо 4950 р. только до 01.02.2017г. Osram, алюминий, поликарбонат, гарантия 5 лет – надежный светильник. Работает 10 лет, не требует обслуживания. Монтируется быстро и легко.
Работаем с 2010 года, честно, открыто, соблюдаем сроки поставки, доставка по России.
Прямо сейчас звоните и получайте консультацию специалистов.
Отличная новость! Всего 3550 р. вместо 4950 р. за светодиодный промышленный светильник НПО «АЭК» мощностью 50 Вт. Поток 6500 Лм, светодиоды Osram, гарантия 5 лет, алюминий, поликарбонат. Работает 10 лет. Надежный и прочный светильник для склада, цеха, гаража, парковки, освещения территории. Простой монтаж.
НПО «АЭК» развивается с 2010 года, честно, открыто, соблюдаем сроки, работаем по России. 10000 клиентов, сотни отзывов.
Акция до 01.02.2017г. Звоните прямо сейчас по телефону +78007758341.

Контактная информация:

Имя: ООО НПО "Ассоциация Энергосберегающих Компаний"
Компания: ООО НПО "Ассоциация Энергосберегающих Компаний"
E-mail: 
www: http://https://www.fsenergo.com/
телефон: 8 (800) 7758341


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!