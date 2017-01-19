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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451601
Кабель силовой АПвПУг 1х1000мк/70-10 2500 м.п. 1058 руб. метр
Кабель силовой АПвПУг 1х400мк/70-10 1000 м.п. 608 руб. метр
Кабель ПвБбШв 4х95 500 м.п. 1058 руб. метр
Контактная информация:Имя: Хадарова Ольга