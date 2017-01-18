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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451602
Кабель АВВГ 4*2, 5
Кабель АВВГ 4*4
Кабель АВВГ 4*6
Кабель АВВГ 4*10
Кабель АВВГ 4*16
Кабель АВВГ 4*25
Кабель АВВГ 4*35
Кабель АВВГ 4*50
Контактная информация:Имя: Хадарова Ольга