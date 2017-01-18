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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451604
АВВГ 4х10
АВВГ 4х120
АВВГ 4х150
АВВГ 4х16
АВВГ 4х185
АВВГ 4х2, 5
АВВГ 4х240
АВВГ 4х25
АВВГ 4х35
АВВГ 4х4
АВВГ 4х50
АВВГ 4х6
АВВГ 4х70
Контактная информация:Имя: Хадарова Ольга