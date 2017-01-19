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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
ВВГЭнг(A)-LS 4х150 -1кВ ВВГЭнг(А)-LS 4х120 -1 ВВГЭнг(A)-LS 4х95 - 1кВ ВВГЭнг(А)-LS 4х70 -1 ВВГЭнг(А)-LS 4х50 -1
Шуткин Дмитрий Валерьевич
ВВГнг-хл, ВВГэнг-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-LS в наличии все сечения в большом колличестве в Екатеринбурге ГОСТ
Шуткин Дмитрий Валерьевич
Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
ВБШвнг(А)-LS 1x35, ВБШвнг(A)-LS 2x35, ВББШВнг(А)-LS 1х16, ВББШВнг(А) 1х25, ВББШВнг(А)-LS 2х25, ВББШВнг(А)-LS-1 1х70
Шуткин Дмитрий Валерьевич
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
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АВВГ 1х400 АВВГ 1х50 АВВГ 1х500 АВВГ 1х6 АВВГ 1х630 АВВГ 1х70 АВВГ...

Предложение № 451606

АВВГ 1х400
АВВГ 1х50
АВВГ 1х500
АВВГ 1х6
АВВГ 1х630
АВВГ 1х70
АВВГ 1х800
АВВГ 1х95
АВВГ 2х1, 5
АВВГ 2х120
АВВГ 2х150
АВВГ 2х185
АВВГ 2х240

Контактная информация:

Имя: Хадарова Ольга
Компания: ООО БРИГ
E-mail: 
www: http://brig-kabel.ru
телефон: 73512160829


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