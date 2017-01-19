|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451607
АВВГ 3х120
АВВГ 3х120+1х70
АВВГ 3х150
АВВГ 3х150+1х70
АВВГ 3х185
АВВГ 3х185+1х95
АВВГ 3х240
АВВГ 3х240+1х120
АВВГ 3х25
АВВГ 3х25+1х16
Контактная информация:Имя: Хадарова Ольга