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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451609
Предлагаем с хранения:
КАБЕЛЬ ПРОВОД цена остаток
БПГРЛ 0, 35 127 320
БПГРЛ 2, 5 470 513
БИФ-Н 0, 2 провод 12 8628
БИФ-Н 0, 35 провод 15 4870
БИФ-Н 0, 5 провод 20 3457
БИФЭЗ-Н 2Х0, 2 45 1500
БИФЭЗ-Н 0, 35 32 500
БИФЭЗ-Н 0, 5 35 177
БИФЭЗ-Н 0, 75 42 377
БИФЭЗ-Н 2Х0, 75 50 135
МСЭО 26-13 2Х0, 5 197 770
МСЭО 26-13 2Х0, 75 297 500
МСЭО 26-13 0, 75 127 1905
МСЭО 26-13 1х1, 5 69
МП37-12 0, 35 30 502
МП37-12 0, 5 5000
МП37-14 0, 35 434
МПЭ37-12 1х0, 35 40 1886, 5
МП37-14 0, 75 353
МС16-14 2Х0, 2 12000
МС16-14 0, 2 7500
Контактная информация:Имя: Иванов Вадим