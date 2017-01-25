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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451616
Предприятие изготавливает и реализует медную проволоку марки ММ диаметром 1,0 - 2,78 мм. Намотка производится на металлические катушки весом 160 - 300 кг. Отгрузка из г. Томск. Цена договорная.
Контактная информация:Имя: Косых Алексей Владимирович