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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
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Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
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Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
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ВВГнг-хл, ВВГэнг-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-LS в наличии все сечения в большом колличестве в Екатеринбурге ГОСТ
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Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
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Продам с хранения кабель, провод силовой, контрольный, монтажный...

Предложение № 451620

Продам с хранения кабель, провод силовой, контрольный, монтажный, радиочастотный недорого.
Кабель КУГВВЭнг-LS 7х0, 5 КУГВВЭнг(А)-LS14х0.35 КУГВВЭнг(А)-LS14х0.5 КУГВВЭнг(А)-LS7х0.35
ПвПнг(А) НF 3x25 ВВГнгLS 3х6 КГВВ-7х0, 75 КУГВЭВнгLS 7х0, 5 КГВВ-14х0, 75
МКШ 3х0, 5 МКШ 2х0, 35 МКШ 5х0, 35 МКШ 5х0, 75
КМПВЭнгLS 4x0, 35 КМПВЭнгLS 7x0, 35 КМПВЭнгLS 10x1, 5
ПВС 2х1, 5 ПВ 3-1 НВ 1-0, 75
РПШЭК 3х1, 5 НРШМ 2х2, 5 МСТП-4 МКШ 7х0, 75
КПЭТИнг 1хА (2х0, 7) (термопарный) ,
КМПВЭнгLS 2x0, 5
РК 50х2х21 РК 50х2х22 РК 75х2х22
Перечень и фото детально направлю по запросу

Контактная информация:

Имя: Иванов Александр
E-mail: 
телефон: 79206882056


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