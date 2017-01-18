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CABEX
Предложение № 451623
Продам: Кабель ВВГнг-FRLS 1*240 (308м+51м+176м), Кабель ВВГнг-FRLS 5*150 (138м+103м+110м),Кабель ВВГнг-FRLS 4*150 (84м+77м), Кабель ВВГнг-FRLS 5*185 (100м), Кабель ВВГнг-FRLS 3*120 (309м), Кабель ВВГнг-FRLS 5*185 (250м),Кабель ВВГнг-LS 4*70 (110м), Кабель ПВВнг-LS 6кВ 3*185/25 (149м+147м),ПВВнг-LS 6кВ 3*240/25 (330м+109м+79м+197м+49м) Цена договорная.
Контактная информация:Имя: Тимофеев Роман Викторович