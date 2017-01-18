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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451624
Добрый день.
МС26-15 0, 12 200м 100руб/м
МС26-15 0, 2 582м 150руб/м
МС26-15 0, 35 141м 190руб/м
МС26-15 0, 5 137м 260руб/м
МСЭ26-15 0, 08 20, 7м 70руб/м
МСЭО26-15 2*0, 08 71, 3м 350руб/м
МСЭ26-15 2*0, 08 77, 5м 200руб/м
МСЭ26-15 3*0, 08 265, 8м 300руб/м
МСЭ26-15 4*0, 08 121, 5м 400руб/м
МСЭ26-15 2*0, 12 86, 7м 290руб/м
МСЭ26-15 4*0, 12 121, 4м 550руб/м
МСЭ26-15 4*0, 2 144, 2м 700руб/м
МСЭ26-15 2*0, 35 207, 7м 560руб/м
МСЭ26-15 4*0, 35 12м 1000руб/м
МСЭ26-15 3*0, 5 29, 7м 1000руб/м
МСЭ26-15 4*0, 5 37м 1400руб/м
Контактная информация:Имя: ГорячевВА