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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX
Предложение № 451626
АСБл 1х800+2х1.5-1 - В НАЛИЧИИ, завод произ-ль! ЗВОНИТЕ!
Контактная информация:Имя: Кузьмина Светлана