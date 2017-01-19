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CABEX
Предложение № 451627
Продам кабель
Цены с ндс
Кабель ААБл-10 3х95 КМ 3,00 410р/м
Кабель ААБл-10 3х150 КМ 0,6 540 р/м
Кабель АСБл-10 3х120 КМ 0,64 740р/м
Кабель АВВГ 3х25+1х16 КМ 0,97 75р/м
Кабель ВБбШвнг-LS 5х25 КМ 0,89 530р/м
Кабель ВВГнг-LS 4х35 КМ 0,65 530 р/м
Кабель ВВГнг-LS 5х50 КМ 0,2 990 р/м
Кабель ВВГнг-LS 4х185 КМ 0,4 3000 р/м
Кабель КВБбШвнг 19х1, 5 КМ 1,05 160р/м
Кабель КВВГнг 14х1, 5 КМ 0,50 85р/м
Провод АС 95/16 КМ 2,00 50р/м
Контактная информация:Имя: Платонов Денис Анатольевич