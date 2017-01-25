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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451630
ПРОДАМ Контрольный кабель.
Перечень:
1. КВВГЭнг(А) -ХЛ 4х1 - 1,045 км. (метражи: 665+246+134)
2. КВВГЭнг(А) -ХЛ 5х1 - 2,901 км. (метражи: (1 091+514)+765+531)
3. КВВГнг(А) -ХЛ 4х1 - 1,783 км. (метражи: 1 783 метра.)
4. МКЭКШвнг(А)-ХЛ 2х2х1 - 0,535 км. (метражи: 535 метров.)
***Кабель на хранении в помещении (в Подстепновке, Самарская область).
Барабаны: 8, 10 и 12, Количество – 8 шт.
Форма оплаты - наличный расчёт.
Цена обсуждаемая.
Контактная информация:Имя: Герасимов Олег