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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451632
ПРОДАМ Контрольный кабель. \\r\\nПеречень: \\r\\n1. КВВГЭнг(А) -ХЛ 4х1 - 1,045 км. (метражи: 665+246+134)\\r\\n2. КВВГЭнг(А) -ХЛ 5х1 - 2,901 км. (метражи: (1 091+514)+765+531)\\r\\n3. КВВГнг(А) -ХЛ 4х1 - 1,783 км. (метражи: 1 783 метра.)\\r\\n4. МКЭКШвнг(А)-ХЛ 2х2х1 - 0,535 км. (метражи: 535 метров.)\\r\\n\\r\\n***Кабель на хранении в помещении (в Подстепновке, Самарская область).\\r\\n Барабаны: 8, 10 и 12, Количество – 8 шт. \\r\\n Форма оплаты - наличный расчёт. \\r\\n Цена обсуждаемая.
Контактная информация:Имя: Герасимов О.Л.