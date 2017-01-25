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Продам кабель: Инкаб ДПЛ-Н-96У(6х16)-2.7кН 2016г.в. три куска по 515м, 540м...

Предложение № 451635

Продам кабель:
Инкаб ДПЛ-Н-96У(6х16)-2.7кН 2016г.в. три куска по 515м, 540м, 350м
ИКСЛ М4П-а24-2.7кН 2016г.в. 1000м.
ИКСЛ М6П-А96-2.7кН 2016г.в. 1000м.
Цена 200 000 руб.

Контактная информация:

Имя: По кабелю
E-mail: 
телефон: 79296265445


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