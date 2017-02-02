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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451636
Продам с хранения кабель, провод силовой, контрольный, монтажный, радиочастотный недорого.
Кабель КУГВВЭнг-LS 7х0, 5 КУГВВЭнг(А)-LS14х0.35 КУГВВЭнг(А)-LS14х0.5 КУГВВЭнг(А)-LS7х0.35
ПвПнг(А) НF 3x25 ВВГнгLS 3х6 КГВВ-7х0, 75 КУГВЭВнгLS 7х0, 5 КГВВ-14х0, 75
МКШ 3х0, 5 МКШ 2х0, 35 МКШ 5х0, 35 МКШ 5х0, 75
КМПВЭнгLS 4x0, 35 КМПВЭнгLS 7x0, 35 КМПВЭнгLS 10x1, 5
ПВС 2х1, 5 ПВ 3-1 НВ 1-0, 75
РПШЭК 3х1, 5 НРШМ 2х2, 5 МСТП-4 МКШ 7х0, 75
КПЭТИнг 1хА (2х0, 7) (термопарный) ,
КМПВЭнгLS 2x0, 5
РК 50х2х21 РК 50х2х22 РК 75х2х22
Перечень и фото детально направлю по запросу
Контактная информация:Имя: Иванов Александр