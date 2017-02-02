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CABEX
Предложение № 451638
1. Кабель КВБбШв 4*1 -400м
2. Кабель КВБбШв 27*1 -300м
4. Кабель ВВГнг-LS 5*1, 5-20м
5. Кабель ВВГнг-LS 5*10-60м
6. Кабель КВВГнг-LS 4*1, 0-10м
7. Кабель ВБбШвнг-LS 4*1, 5-125м
8. Кабель ВБбШвнг-LS 4*10-155м
9. Кабель КВБбШвнг-LS 4*1, 5-840м
10. Кабель КВБбШвнг-LS 7*1, 5-150м
11. Кабель КВБбШвнг-LS 10*1, 5-280м
Контактная информация:Имя: Заволожина Катерина