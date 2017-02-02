ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Компания Энерготехнологии провод для ЛЭП марок АС,А,СИП-1,СИП-2,СИП-3,СИП-4,АСКС,АСКП все размеры новый со склада и на
Энерготехнологии,ООО
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Проволока биметаллическая БСМ-1от 1,6мм до 6,0мм ПБВМ провод ПБСМ-70 ПБСМ-95 продажа Проволока биметаллическая
Вячеслав
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабель связи МКСБШп ЗКПБ ПБСМ ТЗПАШп МСН-95 МКСАБп КСПП ТЗАБп МКПпАБп МСН-70 ОКСТм П-274 БСМ КСПЗП МКСГ МКССтШп ТГ
Вячеслав
Кабель П-270 П-272 П-268 П-296 продажа П-296 цена от 23 р/м П-268 цена от 8 р/м (495)930-3710
Славкабель ООО
Разместить здесь

1. Кабель КВБбШв 4*1 -400м 2. Кабель КВБбШв 27*1 -300м 4. Кабель ВВГнг-LS...

Предложение № 451638

1. Кабель КВБбШв 4*1 -400м
2. Кабель КВБбШв 27*1 -300м
4. Кабель ВВГнг-LS 5*1, 5-20м
5. Кабель ВВГнг-LS 5*10-60м
6. Кабель КВВГнг-LS 4*1, 0-10м
7. Кабель ВБбШвнг-LS 4*1, 5-125м
8. Кабель ВБбШвнг-LS 4*10-155м
9. Кабель КВБбШвнг-LS 4*1, 5-840м
10. Кабель КВБбШвнг-LS 7*1, 5-150м
11. Кабель КВБбШвнг-LS 10*1, 5-280м

Контактная информация:

Имя: Заволожина Катерина
Компания: ООО "ПромСтимул"
E-mail: 
телефон: (473)329-25-26


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!