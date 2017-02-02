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Расшифровка марки кабеля
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Схема погрузки
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Вес кабеля
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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451639
1. Кабель ВВГнг-LS 5*1, 5 -30м
2. Кабель КВВГнг-LS 4*1 -250м
3. Кабель ВБбШвнг-LS 4*4 -45м
4. Кабель ВБбШвнг-LS 3*6 -40м
5. Кабель КВБбШвнг-LS 4*1, 5 -90м
6. Кабель КВБбШвнг-LS 10*1, 5 -90м
7. Кабель МКЭШВнг 2*(2*1, 2)-55м
Контактная информация:Имя: Заволожина Катерина