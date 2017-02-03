|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451645
Продам горизонтально расточной станок 2а622ф4
Есть в наличии ГРС:
грс с ЧПУ 2А622Ф4
грс с ЧПУ 2А622Ф2
Станки в рабочем состоянии, комплектны, подключены, подробности - фото и
стоимость по запросу на эл.ящик, доставка по договоренности.
Контактная информация:Имя: Андрей