|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX
Предложение № 451646
Продам кабель:
Инкаб ДПЛ-Н-96У(6х16)-2.7кН 2016г.в. три куска по 515м, 540м, 350м
ИКСЛ М4П-а24-2.7кН 2016г.в. 1000м.
ИКСЛ М6П-А96-2.7кН 2016г.в. 1100м.
Цена 190 000 руб.
Контактная информация:Имя: Максим