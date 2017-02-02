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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451652
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 гост 1,000 57400
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 гост 0,024 75000
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 гост 0,890 75000
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 гост 0,090 70000
ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 гост 0,013 73500
Контактная информация:Имя: Шуткин Дмитрий Валерьевич