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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451654
Предлагаем витую пару собственного производства!
GWire FTP CAT6 4P 0,575 BC
GWire UTP CAT5e 4P 0,51 BC
GWire UTP CAT5e 4P 0,51 CCA
Весь медный кабель FLUKE TEST PASSED!
На складе большое количество!
Цены по запросу в зависимости от количества!
Работаем по всей России!
Контактная информация:Имя: Владимир