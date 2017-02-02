Кабель RG58A/U производитель Alpha Wire (USA), в наличии 80 катушек, около...

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Кабели КГВВ, КГВЭВ в различных исполнениях в наличии. На наших складах всегда в наличии КГВВ,КГВЭВ и ВВГЭ в исполнениях «НГ», «НГ-LS» и «НГ-FRLS» . Только ГОСТ.

г. Екатеринбург Тел : +7 (343) 236-63-25 г.Москва +7 (499) 703-39-33

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ООО "ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП" производит и предлагает: - Медная проволока и стренга, - Силовой и контрольный кабель, - Провода и шнуры соединительные, - Армированные шнуры, - Силовые и бытовые удлинители IS0 9001:2008 ISO 14001:2004

Компания: ООО "Эксвайер Инжиниринг Групп"

E-mail: info@exwire.ru

+7 (8112) 29-22-40

www: http://www.exwire

ООО "Калужский кабельный завод" производит: Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А) - Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ) - Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ)) - Провода осветительные (ПуВВ) - Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП) - Провода для взрывных работ (ВП)

249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а

Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81

О компании Prysmian Group в России Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии. В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск. Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.

Офис в Москве:

ул. Чаплыгина 20, стр.7

Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89

info.ru@prysmiangroup.com