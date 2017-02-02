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CABEX
Предложение № 451655
Кабель RG58A/U производитель Alpha Wire (USA), в наличии 80 катушек, около 24км.
Цена 20руб/метр.
Кабель с хранения!
Фото по запросу...
Контактная информация:Имя: Евгений