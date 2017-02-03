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ТЕНДЕРЫ
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СКЛАД
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451684
Провод ШВВП ГОСТ выгодно со склада!
ШВВП 2х0, 5 и 2х0, 75 в наличии! Также всегда в наличии кабель NYM, ВВГ-нг-LS, провод ПВС, ПУГНП (ПБППГ), П-274, КВК, КММ. Только ГОСТ! Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!
Контактная информация:Имя: Светлана