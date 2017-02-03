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Кабель и провод: предложение
Полевик П-274 ГОСТ 4, 65 за метр! Нравится цена? Звоните! Цена 4650
Кабель...
Предложение № 451691
Полевик П-274 ГОСТ 4, 65 за метр! Нравится цена? Звоните! Цена 4650
Кабель связи П-274 ГОСТ В наличии на складе! Большие объемы. Оперативная доставка! Также всегда в наличии кабель NYM, ВВГ-нг-LS, ПВС, ПУГНП (ПБППГ), ШВВП, П-274, КВК, КММ. Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!
Контактная информация:
Имя: Светлана
Компания: ООО "СтинКаб"
E-mail:
www:
http://s-t-i-n.ru/advpages/27/
телефон: 84997025057
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Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ
Кабели монтажные
Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
АВВГнг(А)-LS 3х70-6 км 0,532
АВВГнг(А)-LS 3х95-6 км 1,052
АВВГнг(А)-LS 3х120-6 км 0,774
ВВГнг(А)-LS 3х95-6 км 0,315
ВВГнг(А)-LS 3х70-6 км 0,678
ВВГнг(А)-LS 3х50-6 км 0,556
ООО "Кама-КабСнаб"
e-mail: gaa@kabsnab59.ru
www.kabsnab59.ru
т. +7(342)204-36-81
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
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E-mail: abk-amper@mail.ru
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Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
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