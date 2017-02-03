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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
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Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
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Провод ПВС ГОСТ по крутой цене! Скидка 15%! цена 19272 Провод ПВС 2х1, 5 -...

Предложение № 451701

Провод ПВС ГОСТ по крутой цене! Скидка 15%! цена 19272

Провод ПВС 2х1, 5 - 19272 руб./км, ПВС 2х2, 5 - 30525 руб./км, ПВС 3х1, 5 - 25894 руб, /км, ПВС 3х2, 5 - 36500 руб./км. Только ГОСТ! Нравится цена? Звоните! Также всегда в наличии кабель NYM, ВВГ-нг-LS, ШВВП, ПУГНП (ПБППГ), П-274, КВК, КММ. Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!

Контактная информация:

Имя: Светлана
Компания: ООО "СтинКаб"
E-mail: 
www: http://s-t-i-n.ru/advpages/21/
телефон: 84997025057


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