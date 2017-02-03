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CABEX
Предложение № 451701
Провод ПВС ГОСТ по крутой цене! Скидка 15%! цена 19272
Провод ПВС 2х1, 5 - 19272 руб./км, ПВС 2х2, 5 - 30525 руб./км, ПВС 3х1, 5 - 25894 руб, /км, ПВС 3х2, 5 - 36500 руб./км. Только ГОСТ! Нравится цена? Звоните! Также всегда в наличии кабель NYM, ВВГ-нг-LS, ШВВП, ПУГНП (ПБППГ), П-274, КВК, КММ. Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!
Контактная информация:Имя: Светлана