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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451702
Провод ПБППГ (ПУГНП) ГОСТ по крутой цене! Скидка 15%! Цена 16577
ПБППГ ГОСТ 2х1, 5 - 16577 руб./км, 2х2, 5 - 25410 руб./км, 3х1, 5- 25113 руб./км, 3х2, 5 - 38478 руб./км! Также всегда в наличии кабель NYM, ВВГ-нг-LS, ПВС, ШВВП, П-274, КВК, КММ. Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!
Контактная информация:Имя: Светлана