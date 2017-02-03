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ООО «Калужский кабельный завод»
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Кабель ВВГ ГОСТ 3х1, 5 и 3х2, 5 по крутой цене! Скидка 15%! Цена...

Предложение № 451706

Кабель ВВГ ГОСТ 3х1, 5 и 3х2, 5 по крутой цене! Скидка 15%! Цена 22648

Кабель ВВГ 3х1, 5 - 22648 руб, /км и 3х2, 5 - 34860 руб./км. Только ГОСТ! Нравится цена? Звоните! Полная линейка сечений в наличии. Также всегда в наличии кабель NYM, ПВС, ШВВП, ПУГНП (ПБППГ), П-274, КВК, КММ. Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!

Контактная информация:

Имя: Светлана
Компания: ООО "СтинКаб"
E-mail: 
www: http://s-t-i-n.ru/advpages/14
телефон: 84997025057


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