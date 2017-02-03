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CABEX
Предложение № 451706
Кабель ВВГ ГОСТ 3х1, 5 и 3х2, 5 по крутой цене! Скидка 15%! Цена 22648
Кабель ВВГ 3х1, 5 - 22648 руб, /км и 3х2, 5 - 34860 руб./км. Только ГОСТ! Нравится цена? Звоните! Полная линейка сечений в наличии. Также всегда в наличии кабель NYM, ПВС, ШВВП, ПУГНП (ПБППГ), П-274, КВК, КММ. Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!
Контактная информация:Имя: Светлана