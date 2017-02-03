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Кабель и провод: предложение
Провод ШВВП ГОСТ выгодно со склада!
ШВВП 2х0, 5 и 2х0, 75 в наличии! Также...
Предложение № 451709
Провод ШВВП ГОСТ выгодно со склада!
ШВВП 2х0, 5 и 2х0, 75 в наличии! Также всегда в наличии кабель NYM, ВВГ-нг-LS, провод ПВС, ПУГНП (ПБППГ), П-274, КВК, КММ. Только ГОСТ! Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!
Контактная информация:
Имя: Светлана
Компания: ООО "СтинКаб"
E-mail:
www: http://s-t-i-n.ru/advpages/22/
телефон: 84997025057
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