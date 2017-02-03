Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Полевик П-274 ГОСТ 4, 65 за метр! Нравится цена? Звоните! Цена 4650
Кабель...
Предложение № 451710
Полевик П-274 ГОСТ 4, 65 за метр! Нравится цена? Звоните! Цена 4650
Кабель связи П-274 ГОСТ В наличии на складе! Большие объемы. Оперативная доставка! Также всегда в наличии кабель NYM, ВВГ-нг-LS, ПВС, ПУГНП (ПБППГ), ШВВП, П-274, КВК, КММ. Доставка в день оплаты!Оптовые поставки! Звоните сейчас!
Контактная информация:
Имя: Светлана
Компания: ООО "СтинКаб"
E-mail:
www:
http://s-t-i-n.ru/advpages/27/
телефон: 84997025057
Печать
Реклама
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
Сайт: www.abk-amper.ru
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ))
- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
Кабели контрольные
Кабели контрольные гибкие
Кабели силовые 0.66 и 1 кВ
Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ
Кабели монтажные
Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS)
Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ
Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS)
Кабель СИП
Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.
E-mail: vipcom@mail.ru
www: http://1mkk.ru/
телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34
АВВГнг(А)-LS 3х70-6 км 0,532
АВВГнг(А)-LS 3х95-6 км 1,052
АВВГнг(А)-LS 3х120-6 км 0,774
ВВГнг(А)-LS 3х95-6 км 0,315
ВВГнг(А)-LS 3х70-6 км 0,678
ВВГнг(А)-LS 3х50-6 км 0,556
ООО "Кама-КабСнаб"
e-mail: gaa@kabsnab59.ru
www.kabsnab59.ru
т. +7(342)204-36-81