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CABEX
Предложение № 451732
ВВГ 1*6 м 100
ВВГ 1*16 м 12
ВВГнг-LS 1*6 м 2000
ВВГнг-LS 2*1,5 м 100
ВВГнг-LS 1*95 белый м 170
ВВГнг-LS 2*2,5 м 800
ВВГнг-LS 3*1,5 м 3000
ВВГнг-LS 3*2,5 м 3000
ВВГнг-LS 3*4 м 1000
ВВГнг-LS 4*1,5 м 100
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 м 775
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 м 5044
ПУВ(ПВ-1) 6 бел. м 600
ПУВ(ПВ-1) 6 син. м 2200
ПУВ(ПВ-1) 6 ж/з. м 6400
ПУВ(ПВ-1) 10 син м 200
АПВ 16 м 200
АПВ 25 бел. м 110
АППВ 3*2,5 м. 1000
АППВ 3*4 м. 320
АВВГ 2*16 м 997
АВВГ 4*1,5 м 30
АВВГ 4*2,5 м 44
АВВГнг 4*2,5 м 1256
АВВГ 4*4 м 200
АВВГ 4*10 м 45
АВВГнг 5*4 м 22
АВВГ 5*25 м 22
АКВВГ 4*2,5 м 13
АПУНП 3*2,5 м. 785
АВБбшв 4*6 м 40
АВБбшв 4*16 м 24
ПРС 2х0,75 м 27
ПРС 3х1,0 м 393
КГ 3*1,0 м 50
FTP 4*2 cat 5E м 305
техно КИПнг(0) 1*2*0,6 м 200
РК 75-4-11 м 245
РПШ 2*0,75 м 20
ШВПТ м 20
ШВВП 2*0,5 м 5
Кабель волоконно-оптический 9/125 Hiperline FO-DPE-IN-9A1-8-LSZH м 5000
ВПП-6 м 144
АШП 2*1 м 80
Контактная информация:Имя: Лесун Иван Александрович