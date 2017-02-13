ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
ООО Славкабель предлагает кабель ТЗБ МКСАБп НлОл ЗКПБ ТЗПАБп П-296 ТЗГ МКСАШп ТГ МКССтШп ЗКПм КСППБ МФ МКСБ МВПВЭ
Вячеслав
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Биметаллическая проволока провод БСМ все диаметры ПБСМ-1 медный провод МФ-85 НлОл-100 сталемедный провод МСн-70 МСн-95
Вячеслав
Разместить здесь

ВВГ 1*6 м 100 ВВГ 1*16 м 12 ВВГнг-LS 1*6...

Предложение № 451732

ВВГ 1*6 м 100
ВВГ 1*16 м 12
ВВГнг-LS 1*6 м 2000
ВВГнг-LS 2*1,5 м 100
ВВГнг-LS 1*95 белый м 170
ВВГнг-LS 2*2,5 м 800
ВВГнг-LS 3*1,5 м 3000
ВВГнг-LS 3*2,5 м 3000
ВВГнг-LS 3*4 м 1000
ВВГнг-LS 4*1,5 м 100
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 м 775
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 м 5044
ПУВ(ПВ-1) 6 бел. м 600
ПУВ(ПВ-1) 6 син. м 2200
ПУВ(ПВ-1) 6 ж/з. м 6400
ПУВ(ПВ-1) 10 син м 200
АПВ 16 м 200
АПВ 25 бел. м 110
АППВ 3*2,5 м. 1000
АППВ 3*4 м. 320
АВВГ 2*16 м 997
АВВГ 4*1,5 м 30
АВВГ 4*2,5 м 44
АВВГнг 4*2,5 м 1256
АВВГ 4*4 м 200
АВВГ 4*10 м 45
АВВГнг 5*4 м 22
АВВГ 5*25 м 22
АКВВГ 4*2,5 м 13
АПУНП 3*2,5 м. 785
АВБбшв 4*6 м 40
АВБбшв 4*16 м 24
ПРС 2х0,75 м 27
ПРС 3х1,0 м 393
КГ 3*1,0 м 50
FTP 4*2 cat 5E м 305
техно КИПнг(0) 1*2*0,6 м 200
РК 75-4-11 м 245
РПШ 2*0,75 м 20
ШВПТ м 20
ШВВП 2*0,5 м 5
Кабель волоконно-оптический 9/125 Hiperline FO-DPE-IN-9A1-8-LSZH м 5000
ВПП-6 м 144
АШП 2*1 м 80

Контактная информация:

Имя: Лесун Иван Александрович
Компания: ООО КМ-Комплектация
E-mail: 
телефон: 8(495)221-97-74


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!