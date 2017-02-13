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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451733
Проволока нихромовая д. 0,03-3,6мм, лента нихромовая, проволока фехраль д.1,8 , 7,5; 9мм проволока копель д.04мм , Хромель 0,3мм и 0,5мм
Контактная информация:Имя: Александр