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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451734
Продам оптический кабель
ИНКАБ ДПЛ-Н-96У-2.7кН 2016г.540, 515, 350 метров
ИКСЛ-М6П-А96-2.7кН 1100 м.
ИКСЛ-М4П-А24-2.7кН 1000 м.
Цена за все 190 000 р.
Контактная информация:Имя: Максим