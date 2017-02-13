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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 451735
Продам ВВГнг(А)-LS 1х150мк-1 178м по цене 540 руб/м с НДС. Кусок 178 м на барабане № 18, вес 832 кг. Производитель КамКабель, 2013 г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна